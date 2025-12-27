Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu

Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç Karayolu’nda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi. Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda trafik güvenliği için önlemler artırılırken, ağır tonajlı araçların ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun donanım olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

