HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu

Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç Karayolu’nda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi.

Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu

Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç Karayolu’nda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi. Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda trafik güvenliği için önlemler artırılırken, ağır tonajlı araçların ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun donanım olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu 1

Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu 2

Domaniç’te mevsimin ilk karı etkili oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleymanı'dır"MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleymanı'dır"
Yer: Şanlıurfa! Aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürdüYer: Şanlıurfa! Aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.