Domuzun saldırısından avcı arkadaşları kurtardı

Trabzon’da ava çıkan avcılar karşılaştıkları domuzun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı avcı arkadaşlarının müdahalesi ile domuzun saldırısından ağır bir yara almadan kurtuldu.

Avcıların ilk teması sırasında vurulan ve yaralı halde çalılıklar arasında saklanan yaban domuzu, ani bir hamleyle bulunduğu yerden fırlayarak yakınına gelen avcıya saldırdı. Hasan Hacıhamzaoğlu isimli 64 yaşındaki avcıyı saldırı sırasında yere deviren yaban domuzu, yerde de saldırmaya devam etti. O anlar avcılarda büyük paniğe neden olurken, avcıların hızlı müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan olayda bacağından yaralanan Hasan Hacıhamzaoğlu tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

