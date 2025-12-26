HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji'den 48 kentte kar alarmı!

Hava durumuna dair uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeni yıl öncesinde dondurucu soğuklar etkisini gösterecek. Rusya'dan gelen kutup soğukları Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. MGM, hafta sonu için 48 kentte kar alarmı verdi. Rusya üzerinden Türkiye giriş yapan soğuk hava dalgası, bu kez Kuzey Kutbundan geliyor. Hafta sonu İstanbul 1, Ankara, Balıkesir ve Bursa -3 dereceleri görecek.

Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji'den 48 kentte kar alarmı!

Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala kara kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının bazı illerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Yılbaşında dondurucu soğukların etkisini göstereceği 48 ilde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Yılın ilk günlerinde arktik kökenli kuvvetli soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece azalacak. Bazı illerde gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek.

Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinde yoğun kar, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Karın Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklenirken Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir'de de soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili olacak.

Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji den 48 kentte kar alarmı! 1

İstanbul'da yeni yıla kar sürpriziyle girebilir. Kara ilk merhaba demesi beklenen bölge Anadolu yakası. Karla karışık yağmurun iki gün sürmesi, pazartesi günü ise il gelene yayılması bekleniyor. Bölgenin doğusundaki Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da yer kar yağışı etkili olacak.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliğinden de bir uyarı geldi.

İstanbul Valiliği kar yağışı uyarısında şunları söyledi:

Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji den 48 kentte kar alarmı! 2

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji den 48 kentte kar alarmı! 3

İDO VE BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun duyurusuna göre, şu seferler gerçekleştirilemeyecek:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

İDO'nun yılbaşında yapılacak bazı seferlerinin ise tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

1 Ocak 2026 saat 07.00 Yalova-Pendik seferi
1 Ocak 2026 saat 08.00 Pendik-Yalova seferi
1 Ocak 2026 saat 07:15 Yalova-Yenikapı seferi
1 Ocak 2026 saat 07:45 Yenikapı-Yalova seferi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü! Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlıkta farklı bir ligdeyiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlıkta farklı bir ligdeyiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya kar soğuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.