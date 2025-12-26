Donacağız! Arktik soğuklar yurda giriş yaptı: Meteoroloji'den 48 kentte kar alarmı!

Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala kara kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının bazı illerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Yılbaşında dondurucu soğukların etkisini göstereceği 48 ilde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Yılın ilk günlerinde arktik kökenli kuvvetli soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece azalacak. Bazı illerde gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek.

Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinde yoğun kar, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Karın Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklenirken Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir'de de soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da yeni yıla kar sürpriziyle girebilir. Kara ilk merhaba demesi beklenen bölge Anadolu yakası. Karla karışık yağmurun iki gün sürmesi, pazartesi günü ise il gelene yayılması bekleniyor. Bölgenin doğusundaki Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da yer kar yağışı etkili olacak.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliğinden de bir uyarı geldi.

İstanbul Valiliği kar yağışı uyarısında şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İDO VE BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun duyurusuna göre, şu seferler gerçekleştirilemeyecek:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08:00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

İDO'nun yılbaşında yapılacak bazı seferlerinin ise tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

1 Ocak 2026 saat 07.00 Yalova-Pendik seferi

1 Ocak 2026 saat 08.00 Pendik-Yalova seferi

1 Ocak 2026 saat 07:15 Yalova-Yenikapı seferi

1 Ocak 2026 saat 07:45 Yenikapı-Yalova seferi