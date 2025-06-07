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Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer Elon Musk ile sosyal medyada yaşadığı tartışmayla adından söz ettiriyor. Musk son olarak Epstein paylaşımını silmişti. Trump, Musk ile sorulan sorulara yanıt vererek "Başka bir demokratı desteklerse sonuçları ağır olur" dedi.

Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"
Recep Demircan

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile sosyal medyada yaşanan tartışmayla gündem olmuştu. Musk, "Büyük bombayı bırakmanın zamanı" diyerek Trump'ın isminin Epstein dosyasında geçtiğini ve bunun için dosyanın halk ile paylaşılmadığını öne sürmüştü.

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PAYLAŞIMI SİLDİ

Dünya bu iddiayı konuşurken Musk, Trump ile ilgili attığı Epstein paylaşımını sildi.

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"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Trump, bugün gazetecilerin Musk ile sorularını yanıtladı. NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın aktardığı bilgiye göre Trump şunları ifade eti:

  • "Onunla konuşacağımı sanmıyorum, çok işim var

  • Başka bir demokratı desteklerse sonuçları ağır olur

    • Tesla ve SpaceX’le ilişkim bitti

  • Epstein davası eski haber, dosyanın avukatı bile ilgilenmiyor

  • Çok saygısızlık yaptı, başkanlık ofisine saygısızlık yapamazsınız"

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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