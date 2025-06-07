Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile sosyal medyada yaşanan tartışmayla gündem olmuştu. Musk, "Büyük bombayı bırakmanın zamanı" diyerek Trump'ın isminin Epstein dosyasında geçtiğini ve bunun için dosyanın halk ile paylaşılmadığını öne sürmüştü.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Dünya bu iddiayı konuşurken Musk, Trump ile ilgili attığı Epstein paylaşımını sildi.

"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Trump, bugün gazetecilerin Musk ile sorularını yanıtladı. NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın aktardığı bilgiye göre Trump şunları ifade eti: