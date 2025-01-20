Donald Trump'ın yemin töreninde o an dikkat çekti! İncil'e elini koymadı

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu. 4 yıl aranın ardından göreve dönen Trump'ın yemin töreninde elini İncil'e basmadığı anlar dikkat çekti. Trump, başkanlık yeminini ederken eski başkan Abraham Lincoln'ün İncil'ini kullandı.

İNCİL'E EL BASMAMASI DİKKAT ÇEKTİ!

Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu. Annesinden hediye olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.

Trump'ın başkanlık yemini ederken İncil'e el basmadığı dikkat çekti.

Anayasa'ya göre başkanların yemin ederken dini bir metin veya herhangi bir metin kullanmaları için bir gereklilik yok; ancak neredeyse tüm başkanlar yemin töreninde İncil kullandı. Göreve gelen başkanların çoğu aile İncil'ini veya eski bir başkanın kullandığı bir İncil'i seçti. Birkaç başkan ise hiç İncil kullanmadan yemin etti.