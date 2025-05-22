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Donald Trump, "Katar" sorusu soran NBC News muhabirine sinirlendi: "Sen berbat bir muhabirsin! Yeterince zeki de değilsin"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşürken, "Katar’ın hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirini sert şekilde eleştirdi. Trump, "Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Katar" sorusu soran NBC News muhabirine sinirlendi: "Sen berbat bir muhabirsin! Yeterince zeki de değilsin"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SEN BERBAT BİR MUHABİRSİN! YETERİNCE ZEKİ DE DEĞİLSİN"

Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarının konuşulduğu sırada, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi.

Donald Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

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BAZI MEDYA KURULUŞLARINI GÜNEY AFRİKA'DAKİ OLAYLARI GERİ PLANDA BIRAKMAKLA SUÇLADI

Trump, NBC News ve diğer "yalan haber" kanallarının, Güney Afrika'daki "beyaz çiftçilere soykırım" haberlerini görmezden geldiğini, bunun yerine kendisi aleyhine kullanılabilecek "Katar'dan hediye edilen uçak" konusunu öne çıkardığını savundu.

Muhabire "aptal" şeklinde de hitap eden Trump, ABD medyasındaki "yalan haber" kanallarının, ülkedeki gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump güney afrika medya gazeteci
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