Donald Trump'tan adaylık açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyeceğini söyledi.

Donald Trump'tan adaylık açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek dönem başkanlık seçimlerine aday olma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim" dedi.

"DOĞRU OLMAZDI"

Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık görevinin uzatılması konusunda ‘yasal mücadele’ verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini bildirdi. Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde ‘harika insanlar’ın bulunduğunu kaydetti.

Gazeteciler isim vermesi için ısrar edince Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu göstererek, “Harika insanlarımız var; bunlara girmeme gerek yok. İçlerinden biri tam burada duruyor” ifadelerini kullandı.

Trump, yönetimde çeşitli iç ve ulusal güvenlik konularında önemli rol üstlenen başkan yardımcısı JD Vance'i de övdü.

ABD Başkanı Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek, "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim. Bence insanlar bundan hoşlanmazdı. Doğru olmazdı" diye konuştu.

