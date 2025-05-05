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Donald Trump, üçüncü dönem söylentilerine noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemin sonunda Beyaz Saray'daki görevini "devredeceğini" belirterek üçüncü dönem başkanlık yapmak istediği söylentilerine son noktayı koydu.

Donald Trump, üçüncü dönem söylentilerine noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği mülakatta başkanlığının ikinci döneminin sonunda görev süresini uzatmayı düşünmediğini söyledi.

ABD Başkanı olarak ikinci 4 yıllık görevinin ilk 100 gününü tamamlayan Trump, "8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Trump, mülakatta ayrıca kendinden sonra yerine geçebilecek isimleri de zikretti. "4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin, bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ismini verdi.

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Trump, ABD'de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağı kuralına atıfta bulunarak, bunun anayasaya uygun olup olmadığını "bilmediğini" söyledi.

"GÜÇLÜ TEKLİFLER ALIYORUM" DEMİŞTİ

"Diğerleri 'yazılı oy kullanabilirsiniz' diyor." ifadesini kullanan Trump, mart ayında, üçüncü kez adaylık düşüncesinin "şaka olmadığını" ve müttefiklerinden tekrar aday olması için "güçlü teklifler" aldığını söylemişti.

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ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği ile bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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