HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Çarpma anı saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. B.K.'nın (17) kullandığı 16 BIL 290 plakalı motosiklet, Civan Sokak'tan caddeye çıkış yapmakta olan Emre D. (26) yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasında oturan Melih G. (18) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin ve yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de dehşet anları! Doktor ve eşi taş kemerin altında kaldıİzmir'de dehşet anları! Doktor ve eşi taş kemerin altında kaldı
Silivri'de panik anları! Kafe alev alev yandıSilivri'de panik anları! Kafe alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi" dedi ve ekledi: "Şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu"

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.