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Dönüş yoluna geçen tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi trafikte yoğunluğa neden oldu.

Dönüş yoluna geçen tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı polis ve jandarma ekipleri olumsuzlukların yaşanmaması için özellikle kavşak noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan dönüş yolunda geçen tatilcilerin, Antalya başta olmak üzere İzmir, Denizli, Isparta, Ankara ve diğer tatil bölgelerinden geldikleri belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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afyon
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