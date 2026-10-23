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Dört yıl süren Martı TAG davasında karar çıktı

Taksiciler Odası tarafından Martı TAG'a karşı açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında, dosyayı ilk kez esastan inceleyen yüksek mahkeme, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Dört yıl süren Martı TAG davasında karar çıktı

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi.

Dört yıl süren Martı TAG davasında karar çıktı 1

MARTI TAG DAVASI 4 YILDIR SÜRÜYORDU

  1. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer verdi: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

ÖKTEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

Dört yıl süren Martı TAG davasında karar çıktı 2

"EN BAŞINDAN BERİ HUKUKA VE HAKLILIĞIMIZA GÜVENDİK"

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
taksi martı
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