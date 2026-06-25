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Dörtyol’da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Hatay’da polis ekiplerince motosiklet hırsızlığı ile iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı.

Dörtyol’da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Dörtyol ilçesinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 18 Haziran tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile 19 Haziran 2026’da meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen M.O., İ.Y. ve D.A.Ç. 22 Haziran tarihinde yakalandı. Şüpheliler, çalınan motosiklete ait parçalarla birlikte gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan D.A.Ç. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilirken, İ.Y. ve M.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Dörtyol’da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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