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Dörtyol’da uçurumdan düşen şahıs yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan şahıs ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Dörtyol’da uçurumdan düşen şahıs yaralandı

Olay, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Gürlevik Yaylası’nda sabah saat: 09.00 sıralarında yaşandı. Su borusu döşeme çalışmaları sırasında Duran Zobu isimli 55 yaşındaki şahıs, uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Yaralı şahsı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE, Sağlık, itfaiye, Jandarma ve duyarlı vatandaşların yoğun çabalarıyla bulunduğu yerden sağ salim kurtarıldı. Öte yandan Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç’ta çalışmalar esnasında ekiplere destek oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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