Dörtyol’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 8 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; ,8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ilçede Sokak Satıcısı şahıslara olarak tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 8 uyuşturucu satıcısı şüphelisi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda; 146 gram Sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, 83 adet sentetik uyarıcı madde, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 14 adet Kartuş, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı, firari durumda 1 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması sürüyor.

(İHA)

Hatay
