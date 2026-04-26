Dörtyol’da apartman dairesi alevlere teslim oldu

Hatay’da alevlere teslim olan apartman dairesindeki yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında apartman dairesi hasar gördü.



