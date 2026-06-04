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Doruk Madencilik işçisinden çok konuşulacak sözler: "Kendimizi mi yakalım, yeter"

Doruk madencilik çalışanları kendilerine verilen sözün tutulmaması üzerine bugün Ankara'da şirket önünde toplandı. Madencilere siyasi partilerden de destek gelirken, konuşan bir madencinin sözleri ise gündem oldu. Madenci yaptığı açıklamada, "Ne yapalım kendimizi burada yakalım mı? Çocuklarımız bayrama aç girdi. Ayakkabı alamadılar. Elbise alamadılar. Yeter" ifadelerini kullandı.

Doruk Madencilik işçisinden çok konuşulacak sözler: "Kendimizi mi yakalım, yeter"
Melih Kadir Yılmaz

Doruk Madencilik çalışanlarının hak mücadelesi devam ediyor. Geçen haftalarda Ankara'ya gelen madenciler şirket temsilcilerinin bakanlar huzurunda söz vermesinin ardından şirkete süre tanımıştı. Şirket verilen sürede çalışanlara borcunun tamamını kapatmayınca işçiler Ankara'ya geri geldi.

MADENCİNİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şirket önünde toplanan Doruk Madencilik çalışanları yetkililere seslendi. Bir madenci yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Doruk Madencilik işçisinden çok konuşulacak sözler: "Kendimizi mi yakalım, yeter" 1

"MİLLİ SERVET ORADA DURUYOR"

"Orada büyük bir yatırım var. 3000 kişi çalışacak yer şu anda orada çalışan 300 kişi ya. Milli servet orada duruyor. Niye işletilmiyor? Bu adam işletemiyorsa alın siz işletin devlet işletsin ya.

"BİZ BU ŞİRKETE MECBUR KALDIK"

Artık yeter. Sendikadan haklarımızı alamıyoruz. Tazminatlarımızı alamıyoruz. Biz bu şirkete mecbur kaldık. 6 ay kim bekler değil mi maaş almamak için. Biz mecbur kaldık TMSF bizi haklarımızla devretti. 2016-2022 arası bizim toplu sözleşmemiz var. Toplu iş sözleşmesi ödenmedi.

"NE YAPALIM KENDİMİZİ BURADA YAKALIM MI?"

Ne yapalım kendimizi burada yakalım mı? Çocuklarımız bayrama aç girdi. Ayakkabı alamadılar. Elbise alamadılar. Kurbanlık kesemediler, Yeter! Bir günde çözülecek iş bir ayı geçti. Bu nedir, biz nerede yaşıyoruz neden ödenmiyor sebep ne?"

Doruk Madencilik işçisinden çok konuşulacak sözler: "Kendimizi mi yakalım, yeter" 2

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Öte yandan CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, DEM, TİP madencilerin yanına gelerek destek verdi. Burada konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır - aylardır ödemediği maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket.

"MADENCİLERİ KANDIRAMAZLAR"

Doruk Madencilik işçileri Beypazarı’ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara’ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis’e geldiler. Ankara’da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki ‘Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.’ Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs’ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı’ndan bu yana sokmuyorlar. Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. ‘Paralar yattı, anlaşma oldu’ diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden-İş Başkanı Sayın Gökay Çakır’ı aradım, kendisiyle konuştum. ‘Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz’ diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar. Madencileri kandıramazlar.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Maden
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