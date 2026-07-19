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İki aracın çarpıştığı kaza sonrası polise zorluk çıkaran şahsa işlem yapıldı

Eskişehir'de iki aracın karıştığı trafik kazasında görevli polis memurlarına zorluk çıkaran bir yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

İki aracın çarpıştığı kaza sonrası polise zorluk çıkaran şahsa işlem yapıldı

Kaza, Eskişehir-Kütahya kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.E. idaresindeki 06 ZUA 51 plakalı otomobil ile İ.O. yönetimindeki 34 HGB 328 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

İki aracın çarpıştığı kaza sonrası polise zorluk çıkaran şahsa işlem yapıldı 1

İKİ ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki aracın çarpıştığı kaza sonrası polise zorluk çıkaran şahsa işlem yapıldı 2

SÜRÜCÜ POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Bu esnada kazaya karışan 34 HGB 328 plakalı SUV aracın içinde bulunan bir yolcu, görevli memurlara zorluk çıkardı. Ekiplerin çalışmalarını engelleyen ve uyarılara uymayan şahıs hakkında polis ekiplerince yasal işlem uygulandı.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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