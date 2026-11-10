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Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mısır’ın ev sahipliğinde, düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Mili Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi 1

“Dostluk Denizi’nde güçlü iş birliği, Mısır’ın ev sahipliğinde, 4- 9 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, 8 Kasım 2026 tarihinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirildi.

Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi 2

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy’nin katılımıyla icra edilen faaliyetlerde; TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava vasıtalarımız ve özel ihtisas timlerimiz görev aldı. Tatbikat kapsamında; insansız hava aracı uçuşu, asimetrik tehdit, gemicilik, hava savunma harbi ile arama, zapt ve müsadere eğitimleri, ağır deniz şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi.”
Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye Irak tatbikat
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