Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Mili Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Dostluk Denizi’nde güçlü iş birliği, Mısır’ın ev sahipliğinde, 4- 9 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, 8 Kasım 2026 tarihinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy’nin katılımıyla icra edilen faaliyetlerde; TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava vasıtalarımız ve özel ihtisas timlerimiz görev aldı. Tatbikat kapsamında; insansız hava aracı uçuşu, asimetrik tehdit, gemicilik, hava savunma harbi ile arama, zapt ve müsadere eğitimleri, ağır deniz şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi.”



Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır