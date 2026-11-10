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Lastik botları arızalanan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Lastik botları arızalanan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Datça açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motorunun arızalanması üzerine teknedekiler yardım talebinde bulundu.

İhbarın alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, denizde sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni kurtararak güvenliğe aldı.

KURTARILAN 43 GÖÇMENDEN 13'Ü ÇOCUK

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin farklı ülkelerden olduğu belirlendi.

Kurtarılanlar arasında 17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu düzensiz göçmen bulunuyor.

Toplam 43 düzensiz göçmenin 13'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Datça göçmen
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