Lastik botları arızalanan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Datça açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motorunun arızalanması üzerine teknedekiler yardım talebinde bulundu.
İhbarın alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, denizde sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni kurtararak güvenliğe aldı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin farklı ülkelerden olduğu belirlendi.
Kurtarılanlar arasında 17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu düzensiz göçmen bulunuyor.
Toplam 43 düzensiz göçmenin 13'ünün çocuk olduğu bildirildi.