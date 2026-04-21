Dosyalar raftan iniyor! Bakan Gürlek duyurdu: Faili meçhuller için özel ekip kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI YENİDEN İNCELENECEK"

Gülistan Doku dosyasının yıllar sonra yeniden raftan indirilmesi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, faili meçhul ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Bunun için de Adalet Bakanlığı'nda özel birim kurulacağını dile getiren Gürlek, "Faili meçhul dosyaları yeniden inceleyecekler." dedi.

Gürlek, birimin çalışma prensibi hakkında şu detayları verdi:

Eksikler tespit edilecek: Faili meçhul kalan veya daha önce takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyalar tek tek incelenerek hukuki bir aksaklık olup olmadığına bakılacak.

Tecrübeli kadro: Dosyalar, konunun uzmanı ve tecrübeli isimler tarafından yeniden analiz edilecek.

Toplumsal hassasiyet önceliği: Birim, kamu vicdanını yaralayan davaları öncelikli olarak "merkeze" çekerek inceleyecek.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Bakan Gürlek, önceki günlerde yaptığı açıklamada da "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır." demişti.