Özel birim kuruldu! Gülistan Doku'nun naaşı aranıyor

Yıllardır akıbeti belirsiz kalan Gülistan Doku soruşturmasında artık cinayet şüphesinin üzerine gidiliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun naaşının yerinin tespiti için çalışmalar başladı.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN NAAŞI ARANIYOR

Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

