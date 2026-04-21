Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan doktor ödüllü çıktı!

Gülistan Doku soruşturması 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilirken her gün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir'in geçmişi hakkında ortaya çıkan detay akıllara durgunluk verdi.

TUTUKLANDI

Bursa’dan Tunceli’ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan Özdemir, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçundan tutuklandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Tunceli Adliyesi’nden çıkartılan Özdemir, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Sağlık kontrolü için ilk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Özdemir, güvenlik amacıyla hastanenin arkasından içeriye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, ardından ekipler tarafından cezaevine götürüldü.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞ

Özdemir ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise sosyal medya hesabına bakıldığında ortaya çıktı. tv100'ün aktardığına göre Özdemir, 2017 yılında, normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Yılın Hekimi" ödülüne layık görülmüş.

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir de, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi tutuklandı

Kaynak: İHA