Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan doktor ödüllü çıktı!

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan doktor Çağdaş Özdemir hakkında ortaya çıkan gerçek geniş yankı uyandırdı. Özdemir'in 2017 yılında aldığı ödül dikkat çekti.

Gülistan Doku soruşturması 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilirken her gün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir'in geçmişi hakkında ortaya çıkan detay akıllara durgunluk verdi.

Bursa’dan Tunceli’ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan Özdemir, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçundan tutuklandı.

Tunceli Adliyesi’nden çıkartılan Özdemir, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Sağlık kontrolü için ilk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Özdemir, güvenlik amacıyla hastanenin arkasından içeriye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, ardından ekipler tarafından cezaevine götürüldü.

Özdemir ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise sosyal medya hesabına bakıldığında ortaya çıktı. tv100'ün aktardığına göre Özdemir, 2017 yılında, normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Yılın Hekimi" ödülüne layık görülmüş.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir de, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi tutuklandı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKSAT 6A bir yıldır görevde! Bakan UraloğluTÜRKSAT 6A bir yıldır görevde! Bakan Uraloğlu
İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili şoke eden iddiaİsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili şoke eden iddia

En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Beynine pıhtı atmış zor günler geçirmişti! İki beden inceldi

Beynine pıhtı atmış zor günler geçirmişti! İki beden inceldi

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

