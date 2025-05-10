Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan holding binasına giden eski çalışan tazminatını alamadığı iddiasıyla tepki gösterdi. Hiçbir yetkiliyle görüşemeyen Erol Eğrek, silahıyla saksıya ateş etmesinin ardından korumalar tarafından darp edildi. Dövülerek öldürülen Erol Eğrek olayında yeni gelişme yaşandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Holding de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğrek'in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olan yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı belirtildi.

Daha sonrasında tüm haklarını alarak ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise "Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.

NE OLMUŞTU

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Çalık Holding'in önünde öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından dövülerek elindeki silahın alındığı belirlenmişti.

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Korumalar tarafından öldüresiye dövülen Eğrek, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır