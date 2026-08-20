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Dr. Derya Deniz: "Klima ile serinlerken sağlığınızdan olmayın"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, yaz aylarında artan sıcaklıkların yanı sıra klima kullanımı, hava kirliliği ve ani ısı değişimlerinin solunum sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr, Deniz, özellikle astım ve KOAH hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dr. Derya Deniz: "Klima ile serinlerken sağlığınızdan olmayın"

Dr. Deniz, "Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte klima kullanımı da artıyor. Ancak klimanın yanlış kullanılması; boğaz kuruluğu, öksürük, burun tıkanıklığı ve solunum yollarında hassasiyete neden olabiliyor. Klima filtrelerinin düzenli temizlenmemesi ise ortamda biriken toz ve partiküllerin solunum şikayetlerini artırmasına yol açabiliyor" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, özellikle kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Aşırı sıcak, nem ve ani sıcaklık değişimleri bazı hastalarımızda nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri artırabilir. Bu nedenle klima doğrudan vücuda gelecek şekilde kullanılmamalı ve filtrelerinin bakımına dikkat edilmelidir" dedi.
"Nefes darlığını sıcaklara bağlamayın"
Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Deniz, günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarıda uzun süre kalınmamasını önerdi. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde astım ve KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dr. Deniz, yeni başlayan veya giderek artan nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve uzun süren öksürüğün yalnızca sıcak havaya bağlanmaması gerektiğini belirterek, bu şikâyetlerde mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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