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  4. Drama Kalambaki Lisesi Öğrencileri Mahmutbey’de: Türk-Yunan dostluğuna yeni bir adım

Drama Kalambaki Lisesi Öğrencileri Mahmutbey’de: Türk-Yunan dostluğuna yeni bir adım

27.03.2025 08:36
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.03.2025 08:36
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Zoğrafyon Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Öğrenci Çevre Konferansı, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yunanistan’ın Drama kentine bağlı Kalambaki kasabasından gelen lise öğrencileri, konferansta sunacakları bildiri için İstanbul’a geldi ve Mahmutbey’de Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) tarafından sıcak bir şekilde ağırlandı.

27 Mart 2025 tarihinde Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek olan konferansta öğrenciler, “Kalfa Sakinlerinin Tarihi: İstanbul’dan Kalambaki’ye” başlıklı bildirilerini sunacak.

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KALAMBAKİ’DEN İSTANBUL’A UZANAN BİR YOLCULUK

Kalambaki, 1924 nüfus mübadelesi sırasında İstanbul’un Mahmutbey, Niğde’nin Gölcük ve Kırklareli’nin Soğuksu köylerinden göç eden mübadillerin kurduğu bir kasaba. Kalambaki Lisesi öğrencileri, Yunanistan’da düzenlenen bir yarışmada 56 okul arasından seçilerek Zoğrafyon Lisesi’ndeki konferansa katılmaya hak kazandı.

Bildirilerinde, atalarının Mahmutbey’deki yaşamını ve mübadele sonrası Kalambaki’ye uzanan hikayelerini arşiv belgelerine dayanarak anlatacaklar.

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Bu anlamlı proje, Lozan Mübadilleri Vakfı’nın Yunanistan Temsilcisi Tanaş Çimbis’in, Kalambaki Lisesi Müdürü Dimitris Papadopoulos ile yaptığı görüşme sırasında ortaya çıktı. Çimbis, öğrencilerin Kalfa (Mahmutbey) kökenli mübadil Rumların izlerini aramak için çalıştığını öğrenince, bu bilgiyi LMV ile paylaştı. Bunun üzerine vakıf, öğrencileri Mahmutbey’e davet ederek, arşiv çalışmalarıyla tanıdıkları beldeyi bizzat görmelerini sağladı.

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MAHMUTBEY’DE DUYGUSAL BULUŞMA

Mahmutbey’de öğrenciler, LMV Başkanı Arif Ümit İşler, Genel Sekreter Esat Halil Ergelen, Yönetim Kurulu Üyesi Sadrettin Soylu ve Lozan Mübadilleri Derneği üyesi Mahmutbeyliler tarafından karşılandı. Eski adı Kalfa olan Mahmutbey hakkında detaylı bilgiler, Esat Halil Ergelen tarafından aktarıldı. Öğrenciler, dedelerinin bir zamanlar yaşadığı sokakları gezme fırsatı buldu. Gezi sırasında, tarihi Burmalı Çeşme’yi ziyaret ettiler; bu çeşme, bir zamanlar dedelerinin su içtiği, köyün simge yapılarından biri. Ayrıca, Rumlardan kalan ve günümüzde SİT alanı olarak koruma altına alınan evlerin bulunduğu sokaklar da detaylıca gezildi. Bu evlerden biri, sokak sakinlerinden Koray Çapa tarafından ziyarete açıldı ve evin tarihi öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

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TÜRK-YUNAN DOSTLUĞUNA ATILAN YENİ BİR ADIM

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden öğretmenleri, veda konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Öğretmenler, bu ziyaretin Türk-Yunan dostluğunun Kalambaki’de kök salması için önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Bugün burada atılan tohumların yeşereceğine inanıyoruz,” diyerek, iki halk arasındaki bağların güçlenmesine olan inançlarını dile getirdiler.

Ziyaret sırasında, iki taraf arasında yeni buluşmalar için de planlar yapıldı. Mahmutbeyliler, Rumları Kasım ayında düzenlenen Türbe Dede Bayramı’na davet ederken, Kalambakililer ise Türkleri Şubat ayında gerçekleşen Kurbani Yortusu’na davet etti. Bu karşılıklı davetler, iki toplumu bir araya getirecek yeni etkinliklerin habercisi oldu.

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SELİMPAŞA ZİYARETİ VE DÖNÜŞ

Kalambaki Lisesi öğrencileri, İstanbul programlarının son günlerinde, mübadele sırasında Kalambaki’den ayrılan Türklerin iskan edildiği Silivri’ye bağlı Selimpaşa köyünü de ziyaret etti. Bu ziyaret, öğrencilerin mübadele tarihinin diğer yüzünü de anlamalarını sağladı. Selimpaşa’daki temaslarının ardından grup, Yunanistan’a dönmek üzere yola çıktı.

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GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ

Bu ziyaret, yalnızca bir öğrenci projesi olmanın ötesine geçerek, Türk-Yunan dostluğuna yeni bir soluk getirdi. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleşen bu buluşma, mübadeleyle ayrılan iki halkın torunlarını bir araya getirerek ortak bir tarih bilinci oluşturdu. Kalambaki Lisesi öğrencilerinin Mahmutbey’deki deneyimleri, hem onların hem de ev sahiplerinin yüreklerinde derin izler bıraktı. Gelecekte düzenlenecek etkinliklerle bu bağların daha da güçlenmesi umut ediliyor.

Bu anlamlı buluşma, tarih boyunca acılar ve ayrılıklarla dolu bir dönemin, sevgi ve dostlukla yeniden yazılabileceğini bir kez daha gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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