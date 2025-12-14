HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu

Diyarbakır’da bir caddede üst üste drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın aracıyla üst üste drift attığı görüntüler yansıdı.

Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu

Diyarbakır’da bir caddede üst üste drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu 1

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın aracıyla üst üste drift attığı görüntüler yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracı aynı gün içerisinde tespit etti. Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D maddesi uyarınca 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanan Y.E.’nin sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler geldi: "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler geldi: "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"
Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktıElektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.