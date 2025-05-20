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Dron tespit etti, jandarma ceza yazdı

Mersin’de jandarma ekiplerince dron destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Dron tespit etti, jandarma ceza yazdı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda havadan dron destekli denetim yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne toplam 6 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

Dron tespit etti, jandarma ceza yazdı

Denetimlerde özellikle emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kurallarına uyum konuları takip edildi.
Yolcu taşıyan araç sürücüleri ile diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

(İHA)

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Mersin
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