Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler hayatın pek çok alanında kendini göstermeye başlamıştır. Teknolojik ilerlemelerden en çok etkilenen alanlardan biri de lojistik sektörüdür. Teknolojinin bu alana entegre edilmesiyle beraber teslimat süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda insansız hava aracı lojistik sektöründe öne çıkan en yenilikçi adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Drone delivery yani dron teslimatı günümüzde en çok ilgi çeken konulardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Drone teslimat sistemi nedir, nasıl işler?

Geçmiş yıllarda ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ticaret anlayışında da köklü değişimlere neden olmuştur. İnsanların uzun süre evde kalmak zorunda oluşu dijital çözümlere olan ilgiyi de artırmıştır. Bu dönemde online alışverişin artmasına rağmen teslimat sürecinde yaşanan insan teması kaçınılmaz olarak devam etmiştir. Bu nedenle drone ile teslimat uygulamaları teslimat sürecinde temassız bir şekilde çözüm sunarak öne çıkmıştır.

Drone teslimat sistemi kısaca insansız hava araçlarının kargo taşınması olarak açıklanabilir. Kullanıcı tarafından sipariş verilen ürün belirlenmiş bir depodan drone’a yüklenir ve doğrudan alıcının adresine ulaştırılır. Bu sayede teslimat işleminde herhangi bir insan etkisine gerek duyulmaz. Bu yöntem bilhassa pandemi döneminde sağlık güvenliği açısından büyük bir fayda sağlamıştır. İnsanlar evlerinden çıkmadan kuryelerle yüz yüze gelmeden temassız teslimat ile ürünlere ulaşabilmişlerdir.

Geleneksel kargo teslimatı esnasında trafik yoğunluğu mesafe ve zaman gibi faktörler teslimat süresini uzattığı için drone’lar büyük bir etki yaratmıştır. Tüm bu engelleri ortadan kaldıran drone’lar kısa sürede hedefe ulaşarak teslimatı gerçekleştirebilir.

Günümüzde drone teslimatı lojistik şirketleri ve e-ticaret firmaları tarafından test edilen modern bir yöntemdir. Fakat drone teslimat sistemi şu an için oldukça sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Bununla beraber diğer taşıma araçlarına kıyasla daha fazla enerji tüketmesi de maliyetleri yükseltmektedir. Bu nedenle henüz çok yaygın bir tercih haline gelemedi. Yine de teknolojinin gelişmesiyle beraber ilerleyen dönemde maliyetlerin düşmesi beklenmektedir.

Drone teslimatı sürecinde bilinmesi gereken drone’un taşıyabileceği maksimum ağırlık sınırı aşılmamalıdır. Ardından drone’un uçuş güzergahı GPS teknolojisi kullanılarak belirlenir. Bu rota en kısa ve en güvenli olacak şekilde planlanır. Teslimat işlemi esnasında hava sahası düzenlemeleri ve hava koşulları gibi faktörler de dikkate alınır. Bu sayede teslimat gerçekleştirilmiş olur.