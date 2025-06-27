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Dronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Mersin’de polisin dronla takip ettiği bir kamyonette 332 bin 808 adet sentetik ezca ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Dronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Bu kapsamda tespit edilen kamyonetin takibine İnsansız Hava Araçları (İHA) ekipleri de destek verdi. Havadan gece görüşlü dron takipli çalışmalarda kamyonet otoyol bağlantı yolunda durduruldu, sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada koliler içerisinde 332 bin 808 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyete götürülen sürücü S.H.’nin ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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