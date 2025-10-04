HABER

Dronla tespit edilen 9 kaçak avcı yakalandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da dronla yapılan denetimlerde 9 kaçak avcının yakalandığını duyurdu.

Dronla tespit edilen 9 kaçak avcı yakalandı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da kaçak avcılar, ava giderken avlandı. Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı. Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" dedi. Bakan Yumaklı, kaçak avcıların yakalandığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde; avlanırken ekipler tarafından tespit edilen avcıların, durumu fark edince kaçıp, kayalıklara saklanmaya çalıştığı yer aldı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, avcıların tüfeklerine de el konulduğu görüldü. (DHA)

Hatay
