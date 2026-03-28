DSÖ'den Lübnan açıklaması! "En ölümcül ikinci ay"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da bu ay 51 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 7'sinin yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün Lübnan'ın güneyinde bir trajedi daha yaşandığını belirten Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarına yönelik 5 saldırıda 9 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bu ay öldürülen sağlık personeli sayısı 51'e yükseldi. Saldırılarda 7 sağlık görevlisi de yaralandı." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, martın, "DSÖ'nün Ekim 2023'te ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları izlemeye başlamasından bu yana Lübnan'da sağlık çalışanları için en ölümcül ikinci ay" olduğunu belirtti.

120'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Lübnan'da 2 Mart'ta başlayan saldırıların artmasından bu yana çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere 120'den fazla sağlık çalışanının yaralandığını aktaran Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine yönelik tekrarlanan saldırılar, Lübnan'ın güneyinde hizmet sunumunu ciddi şekilde aksatıyor. 4 hastane ve 51 temel sağlık merkezi şu anda kapalı ve en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda temel bakıma erişimi önemli ölçüde sınırlıyor. Birçok diğer sağlık tesisi de kısmi hasar gördü ve azaltılmış kapasiteyle çalışıyor."

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu trajedileri sona erdirmenin tek yolunun, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları acilen sona erdirmek olduğunun altını çizdi.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman'da trafik kazası! 5 yaralıBatman'da trafik kazası! 5 yaralı
Erzurum'da halı mağazasında yangın! Ekipler sevk edildiErzurum'da halı mağazasında yangın! Ekipler sevk edildi

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

