HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

DSÖ duyurdu! Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanı İsrail'in saldırılarında öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu'da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, dün gece Burç Kalavay bölgesindeki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşirenin hayatını kaybettiğini doğruladığını belirtti.

"30 KİŞİ ÖLDÜ"

Ghebreyesus, bu tür olayların toplum için hayati önem taşıyan Lübnan sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları gözler önüne serdiğine işaret ederek, "DSÖ, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü ve 35 kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Bu trajik can kayıplarını kınayan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "Uluslararası insancıl hukuka göre, sağlık personeli ve tesisleri asla saldırıya uğramamalı veya militarize edilmemeli. Lübnan'da ve daha geniş Orta Doğu'da çatışmaların yoğunlaşması, bu tür trajedilerin olasılığını artırıyor. Krizin tırmanmasını önlemek ve bölge genelindeki insanların sağlığını korumak için acil önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lübnan dsö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.