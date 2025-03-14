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DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 13:23
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tanzanya'da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini açıkladı.

DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Tanzanya'dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi. Afrika'da sağlık acil durum müdahalesinde artan uzmanlık, etkili salgın kontrolünde çok önemli olmuştur. Salgını kontrol altına almak için yorulmak bilmeden çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor. Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
virüs Tanzanya dsö
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