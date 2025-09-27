HABER

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze’deki durum rahatsız edici ve endişe verici

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze kentindeki durumun rahatsız edici ve endişe verici olduğu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze’deki durum rahatsız edici ve endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze kentindeki durum rahatsız edici ve endişe verici. Sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırılar, hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını imkansız hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar’daki (MSF) meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Ghebreyesus, “İsrail’i sağlık çalışanları, hastalar ve tıbbi yardım için güvenli erişim ve koruma sağlamaya çağırıyoruz. Hemen ateşkes sağlanmalı” dedi.

