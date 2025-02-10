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  4. DSÖ raporuna göre 4 kişiden 3'ü etkileniyor! Uzman isim uyardı: Ağız sağlığı genel sağlığın aynası!

DSÖ raporuna göre 4 kişiden 3'ü etkileniyor! Uzman isim uyardı: Ağız sağlığı genel sağlığın aynası!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.02.2025 15:33
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Günümüzde milyarca insanın sağlıklı bir gülümsemeye kavuşmayı hayal ettiğini söyleyen Diş Hekimi Gamze Etemoğlu diş sağlığının önemine dair bilgiler paylaştı. Gamze Etemoğlu, “Ağız sağlığı, genel sağlığın aynasıdır. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları gibi sorunlar yalnızca ağız bölgesine zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda, vücutta başka hastalıkları da tetikleyebilir. Bu yüzden dişlerimize gereken önemi göstermeliyiz” dedi.

DSÖ raporuna göre 4 kişiden 3'ü etkileniyor! Uzman isim uyardı: Ağız sağlığı genel sağlığın aynası!

Diş Hekimi Gamze Etemoğlu, “Ağız sağlığı, genel sağlığımızın aynasıdır. Halihazırda gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde milyonlarca insan, bu sorunlarla mücadele etse de maalesef halen gereken önemi vermiyoruz. Oysa, sağlıklı bir gülümseme, sadece estetik bir detay değil, aynı zamanda yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktördür.” diye konuştu.

‘AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI, YAŞAM KALİTESİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR’

diş çürük

DSÖ’nün raporu, orta gelirli ülkelerde yaşayan 4 kişiden 3'ünün diş problemlerinden etkilendiğini gösteriyor.

Bu rahatsızlıklara karşı uygun tedavinin gerçekleştirilmemesi halinde insanları yaşamları boyunca etkileyebilecek ağrı, şekil bozukluğu gibi durumların ortaya çıkabileceğini söyleyen Diş Hekimi Gamze Etemoğlu, “Diş çürükleri, diş eti hastalıkları gibi sorunlar yalnızca ağız bölgesine zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda, vücutta başka hastalıkları da tetikleyebilir. Bu nedenle, ağız ve diş problemlerine karşı tedavi olmak, sadece sağlıklı bir gülümseme değil, aynı zamanda uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek için atılacak en önemli adımlardan biri” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
diş diş eti
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