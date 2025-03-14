Dudak yemek orucu bozar mı? Oruçluyken dudak yemek oruca zarar verir mi?

Dudak yeme alışkanlığı birçok kişide var olan alışkanlıklardan biridir. Bu duruma neden olan birden fazla unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar tespit edildiğinde kişi buna yönelik tedavi seçeneklerini değerlendirebilir. Oruç tutarken dudak yemek yapılmaması gereken davranışlar arasında bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Diyanet tarafından da net açıklamalar mevcuttur. Dudaklarını kopararak yiyen bir kişinin orucuna zarar verme durumu söz konusudur.

Dudak yemek orucu bozar mı?

Günümüzde bazı bireyler gerek stres gerek kaygı durumundan ötürü dudak yeme eyleminde bulunabilmektedir. Bu durum küçük yaşlarda başlayabileceği gibi yetişkinlik döneminde de görülebilir. Dudak yeme sorunu devam ettiği takdirde kişinin dudak bölgesinde yaralar, çatlaklıklar, kurumalar ve hatta enfeksiyon gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca dudak yeme davranışı ilerleyen zamanlarda görüldüğü zaman bu durum böbrek rahatsızlıklarından kaynaklı da olabilmektedir. Bu yüzden sonradan dudak yeme alışkanlığı edinen insanların bir doktora görünmesinde yarar vardır. Oruç döneminde dudaklarını koparan ve bu koparılan parçaları yiyen bir kişinin orucunun bozulma ihtimali bir hayli fazladır.

Dudak yemek orucu bozar mı Diyanet tarafından da orucu bozabilecek haller arasında bulunur.

Oruçluyken dudak yemek oruca zarar verir mi?

Oruç tutma eylemini yapan bir kişinin oruç tutulan saatler boyunca dudağını yemesi, orucuna zarar verebilecek davranışlardan biri olarak kabul edilmektedir. Oruçluyken dudak yemek Diyanet İşleri'nin net bir ifadeyle belirttiği bir durumdur. Diyanet’in ifadeleri baz alındığında oruç halinde bir insanın dudağını yemesi ve dudağından kopardığı bir parçayı yutması, oruca zarar veren hareketler arasındadır. Çünkü bu eylem sonucunda boğazdan bir şeyler geçmiş ve mide bölgesine ulaşmıştır.

Öte taraftan dudağını yemeye devam eden bir insan dudak bölgesinden kopardığı parçayı ağız içine alıp sonradan dışarı atarsa orucunu tutmaya devam edebilir. Ancak koparılan parça yutulduğu takdirde kişinin tuttuğu oruç geçersiz kılınır. Kişi bozulan orucunu sonraki zamanlarda kaza orucu olarak tutup, telafi etmekle yükümlüdür.