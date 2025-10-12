HABER

Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü: 6 yaralı

Denizli'de düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü: 6 yaralı

Denizli’de düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü: 6 yaralı 1

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile arasında düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü: 6 yaralı 2

(İHA)

