Düğün konvoyunda driftin bedeli 301 bin TL oldu

Rize’de düğün konvoyu sırasında, Karadeniz Sahil Yolu’nda drift atan sürücülere toplamda 301 bin TL ceza kesildi.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düğün konvoyunda drift atarak Karadeniz Sahil Yolu’nda trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında işlem başlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını riske atan sürücüler hakkında trafik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu sürücülere toplam 301 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA