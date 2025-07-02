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Düğün salonunda tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti!

Bursa'da düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan tekme ve yumruklu kavganın, çocuğa yumruk atma nedeniyle çıkan tartışmadan doğduğu belirtildi. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı.

Düğün salonunda tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti!
Begüm Özkaynak

Olay dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, çocuğa yumruk atma nedeniyle tartışma çıktı.

Düğün salonunda tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kavganın sebebi pes dedirtti! 1

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ve diğer aile fertlerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Düğün salonunda tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kavganın sebebi pes dedirtti! 2

POLİS MÜDAHALESİYLE KAVGA SONLANDIRILDI

Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada İhbar üzerine salona çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün kavga
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