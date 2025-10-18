Düğün yolunda feci kaza! Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dağlıca yolu Yazılı Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlıca yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden C.T., G.T., D.T., Ç.T., T.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır