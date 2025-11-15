HABER

Düğünde gelinin ailesinin istedikleri sosyal medyada gündem oldu!

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Diyarbakır’da evlilik hazırlığı yapan bir çiftin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Diyarbakırlı bir gelinle evlenmeye hazırlanan damat adayının eline, gelinin ailesi tarafından alınması istenen altınların yer aldığı bir liste verildi. Listede yer alan altınların toplam değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Diyarbakır’da evlilik hazırlığı yapan bir çiftin yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, Diyarbakırlı bir gelinle evlenmeye hazırlanan damat adayının eline, gelinin ailesi tarafından alınması istenen altınların yer aldığı bir liste verildi.

ALTINLARIN TOPLAM DEĞERİ 4 MİLYON 206 BİN TL

Listede yer alan altınların toplam değerinin 4 milyon 206 bin 100 TL olduğu belirtildi.

Damat adayı, kendisine verilen listeyi doğrulamak ve fiyat almak için kuyumcuya gitti yaşananlar kaydedildi.

Görüntülerde kuyumcu, listedeki altın fiyatlarını hesapladı. Yüksek maliyet karşısında damadın şaşkınlık yaşadığı kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı böylesi yüksek miktardaki talepleri eleştirirken, bazıları ise bunun bölgedeki geleneklerin bir yansıması olabileceğini savundu.

