Düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesiyle ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 adet lazer işaretleyici ele geçirildi.

Düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzurum’un Horasan ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 adet lazer işaretleyici ele geçirildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olay şüphelisi 6 şüpheli şahıs yakalanarak, adli işlemlere başlanırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Erzurum düğün silah
