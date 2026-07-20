Düğünde havaya ateş açan AK Partili yönetici Keklik görevinden istifa etti

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik, katıldığı düğünde havaya silahla ateş ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in düğününde havaya ateş açtığı görüntülerle sosyal medyada gündeme gelen AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik, gelen tepkilerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

AK PARTİLİ KEKLİK İSTİFA ETTİ

Sosyal medyada söz konusu görüntülere tepki yorumları yapılırken, Keklik'ten de bir açıklama geldi. Görüntüler nedeniyle üzgün olduğunu belirten Keklik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim."