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Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında çıkan "oyun" tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 25 kişi gözaltına alındı.

Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı
Begüm Özkaynak

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı.

Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı 1

İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı 2

Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı 3

OLAYA KARIŞAN 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı.

Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası! "Hep siz mi oynayacaksınız?" 25 gözaltı 4

Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün kavga
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