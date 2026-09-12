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Düğünde takılan altınlar bulundu

Hakkında soruşturma yürütülen Mehmet Fatih Tançalan’ın, geçtiğimiz hafta sonu Van’da düzenlenen düğününde takıldığı değerlendirilen altın ve paralar bulundu.

Düğünde takılan altınlar bulundu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takıldığı değerlendirilen altın ve paraların bulunması amacıyla Muradiye ilçesinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, başka bir evin eklentisinde çok sayıda ziynet eşyası ve değerli eşya ele geçirildi. Aramalarda 66 adet bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Ele geçirilen altın, para ve diğer materyallerin soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

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Soruşturmanın, ele geçirilen ziynet eşyalarının düğünde takılan altınlar olup olmadığı ve bunların kaynağının tespitine yönelik sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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