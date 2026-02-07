HABER

Dükkan sahibi, kiracısı tarafından ayağından vuruldu

Tunceli'de çıkan tartışmada kiracısı tarafından vurulan dükkan sahibi ayağından yaralandı.

Dükkan sahibi, kiracısı tarafından ayağından vuruldu

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin isimleri henüz öğrenilemeyen mülkiyet sahibi ile kiracısı arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibini ayağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

