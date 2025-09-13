HABER

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar! Kentte Suriyeli sayısı 190 binlere kadar düştü

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Adana'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kentteki Suriyeli esnafın kepenk kapatması nedeniyle dükkan sahipleri yeni kiracılar aramaya başladı. Resmi rakamlara göre binlerce Suriyeli yurtlarına dönerken, Suriyelilerin yaşadığı sokaklar sessizliğe büründü.

İç savaş çıktıktan sonra Suriyelilerin en çok sığındığı illerden biri de Adana oldu. Resmi rakamlara göre Adana'da 201 bin 877 Suriyeli göçmen bulunuyordu. Esad rejiminin devrilmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'dan da göçler başladı. Son resmi rakamlara göre Adana'daki Suriyeli sayısı 190 binlere kadar düştü. Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde de Suriyeli esnaf memleketine dönüyor.

DÜKKANLAR BOŞ KALDI İŞ YERİ SAHİPLERİ KİRACI ARIYOR

Suriyeli esnafların memleketini gitmesiyle mahalledeki Mirzaçelebi Sokak ve Güney Kuşak Bulvarında bir çok dükkan boş kaldı. Dükkan sahipleri iş yerlerine kiralık yazısı asmak zorunda kaldı. Bir zamanlar adım atmanın bile güç olduğu sokakta şimdi sakinlik dikkat çekiyor.

GÖÇE ADANALILAR DA YARDIM EDİYOR

Suriyeli vatandaşlar özellikle akşamları eşyalarına kamyonetlere koyarak memleketlerine dönüyor. Onların taşınmasına Adanalılar da yardımcı olarak eşyaları kamyonete taşıyıp uğurluyorlar.

40 yıldır mahallede esnaf olan Mahmut İdrisoğlu, "Suriyeli komşularımız yavaş yavaş ülkeyi terk ediyor. İçimizde hem sevinç hem de hüzün var. Aralarında gerçekten iyi insanlar da vardı. Günlük kaç kişinin gittiğini bilmiyoruz ama oldukça fazla kişi dönüyor" dedi.

"BİZ DE DÖNECEĞİZ"

Suriyeli Hasan Ferah ise, "Bizde ailece 3 ay sonra dönüyoruz. Babam burada inşaatta çalışıyordu. Buradaki akrabalarımızın tamamı Suriye'ye döndü" diye konuştu.

Güne Kuşak Bulvarında esnaf olan Suriyeli Muhteşem Ahhi ise, "Biz 1 sene sonra döneceğiz. Buradan çok fazla kişi döndü. Biz de hazırlık yapıyoruz" dedi.

