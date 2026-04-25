Dümbüllü Deresi’nde Nisan karı sürprizi

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dümbüllü Deresi’ndeki Nügürcük Mahallesi, dün gece etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bahar mevsiminin ortasında gelen kar, mahalle sakinlerini şaşırttı.

Mahallede hayvancılıkla uğraşan Abubekir Gültekin, sabaha karla uyandıklarını belirterek, yağışın kendileri için olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Gültekin, "Baharı beklerken bu sabah kar sürpriziyle uyandık. Bu karın yağması bizim için iyi olmadı. Şu an hayvanlarımızın yiyeceği ot ve saman kalmadı. Böyle giderse çok zor durumda kalacağız" dedi.

25 Nisan’da yaşanan kar yağışının endişe verici olduğunu dile getiren Gültekin, havaların bir an önce ısınmasını beklediklerini söyleyerek, "Ne zaman havalar ısınacak da doğa yeşerecek, biz de hayvanlarımızı meraya çıkaracağız" diye konuştu.

Bölgede etkili olan kar yağışının kısa süre içinde yerini bahar havasına bırakması umut ediliyor.

Kaynak: İHA

