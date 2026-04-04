Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

Çanakkale Boğazı'nda 73 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci törenle anıldı. Dumlupınar'ın battığı bölgeye, şehitler anısına çelenk bırakıldı.

'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışarak battı; 81 denizci şehit düştü. Şehitler için anma töreni düzenlendi. Program kapsamında Nara Limanı'ndaki TCG Preveze Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 'TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olanların anısına denize çelenk bıraktı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

BARBAROS ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Kaynak: DHA

