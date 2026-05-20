Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan şüpheli, Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sapanca ilçesinde bir bungalova operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bungalovda yapılan aramada, 102 gram kokain, 177 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelinin 4 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Yunanistan uyuşturucu operasyonu
Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

